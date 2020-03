«The Plot against America» : Et si les États-Unis étaient devenus fascistes en 1940 ?

Adaptation du roman éponyme de Philip Roth publié en 2004, The Plot against America plonge ses personnages dans une uchronie où les États-Unis bascule dans le fascisme dans les années 1940.

Pilotée par David Simon et Ed Burns, cette mini-série en six épisodes suit une famille juive vivant dans le New Jersey qui, jusqu’alors, semblait vivre le rêve américain. Herman Levin, le père, vient d’obtenir une promotion, et envisage d’emménager prochainement dans une maison avec sa femme, Bess, et ses deux enfants, dans un quartier plus huppé. Mais l’inquiétude ne cesse de croître au fur et à mesure que les bulletins d’information à la radio évoquent les victoires de l’Allemagne Nazi en Europe. Un mouvement que rien ne semble en mesure d’enrayer sur le vieux continent.

Herman n’est pas dupe, et comprend que la menace de cet antisémitisme croissant menace de gangréner la société américaine où les fascistes n’hésitent plus à exprimer leurs opinions ouvertement. A l’approche des élections américaines, le président Franklin Delano Roosevelt voit sa réélection menacée par la popularité grandissante d’un candidat aussi séduisant que dangereux, l’aviateur Charles Lindbergh. Celui-ci est à la tête d’un mouvement isolationniste baptisé «America First» qui prend de l’ampleur dans le pays, porté par la promesse de ne pas engager le pays dans une nouvelle guerre sur le sol européen. Quand il est finalement élu, la vie d’Herman et de sa famille, et de toutes les autres personnes de confession juive, va basculer dans le chaos.

Un récit d’actualité



Après The Wire , The Corner, ou encore Ge neration Kill, David Simon et Ed Burns signent avec The Plot against America une mini-série dystopique qui tente de dépeindre avec acuité les réalités sociales qu’auraient vécues la communauté juive dans le cas où le nazisme se serait imposé aux États-Unis. Les créateurs explorent les conséquences de l’écroulement des institutions à travers les relations de ses personnages. Les tensions et les divisions au sein de la population illustrées à l’image ne manquent pas de faire écho à une actualité politique internationale qui ferait presque froid dans le dos.

Si le casting composé d’Azhy Robertson, Zoe Kazan, Winona Ryder ou encore John Turturro se montre tout à fait à la hauteur de l’enjeu, et qu’on ne peut que saluer sa mise en scène, cette mini-série souffre malgré tout de certaines longueurs qui n’aident pas à mettre en valeur son propos. Les lecteurs du roman de Philip Roth ne manqueront pas également de remarquer certaines différences majeures dans le traitement des personnages, notamment les enfants, au centre de l’histoire dans le livre, et trop souvent en retrait dans la série.

The Plot against America, à partir du 17 mars sur OCS et myCANAL