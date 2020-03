Le film «J’accuse» disponible en VOD dès le 18 mars

Récompensé de trois statuettes lors de la 45e cérémonie des Césars – dont celui, très controversé, de la meilleure réalisation pour Roman Polanski – le film «J’accuse» sera disponible en VOD à partir du 18 mars prochain.

Au-delà de la polémique en marge de sa sortie en salles et des accusations d’agressions sexuelles portées à l'encontre de son réalisateur (que ce dernier dément) par plusieurs femmes, ce long métrage revient sur les 12 années qu’ont duré l’Affaire Dreyfus et le scandale que celle-ci a provoqué à travers le monde à la fin du XIXe siècle. L’histoire, relatée avec beaucoup de classicisme mais à la construction passionnante, suit l’enquête menée par le colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, réalise que les preuves retenues contre le Capitaine Albert Dreyfus ont été fabriquées. Soucieux de faire éclater la vérité au grand jour, il entreprend d’identifier les vrais coupables. Même si cela doit se faire au péril de carrière, et de sa vie.

Le film J’accuse revient sur une période sombre de l’Histoire de France par le biais du point de vue du Colonel Picquart, un personnage incarné à l’écran par Jean Dujardin, tout en sobriété, une fois n'est pas coutume. «J’accuse est un film très moderne. Un thriller sur fond d’espionnage resserré et rythmé et certainement pas dans une leçon d’histoire pompeuse et didactique», explique l’acteur. Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Vincent Perez, Denis Podalydès, ou encore Melvil Poupaud complètent le casting.

J’accuse, disponible en VOD dès le 18 mars sur toutes les plateformes (dont myCANAL)