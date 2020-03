Une bande-annonce pour «Beastie Boys Story», «Lost in space» renouvelée, Uma Thurman star d’une série... Les 3 infos TV

Une bande-annonce pour le documentaire de Spike Jonze sur les Beastie Boys, «Lost in space» renouvelée, Uma Thurman star d’une série... Les 3 infos TV.

Une bande-annonce pour le doc. de Spike Jonze sur les Beastie Boys

Le documentaire «Beastie Boys Story», - qui sera présenté en avant-première dans les salles IMAX le 2 avril avant d’être diffusé sur Apple TV+ à partir du 24 avril - a dévoilé sa bande-annonce. Réalisé par un ami de longue date du groupe alias Spike Jonze («Her», «Dans la peau de John Malkovitch»), et écrit par deux de ses membres eux-même (Michael «Mike D» Diamond et Adam «Ad-Rock» Horovitz), «Beastie Boys Story» retrace l'itinéraire de la mythique formation pionnière du hip-hop. Riche en archives, le documentaire est aussi l’histoire de l’amitié profonde qui a uni ses trois membres durant plusieurs décennies.

Pour le plaisir, le clip culte de Spike Jonze pour le titre de 1994 «Sabotage» des Beastie Boys :

«LOST IN SPACE» RENOUVELÉE

Sa saison 2 mise en ligne sur Netflix le 24 décembre dernier, «Lost in Space» vient d'être renouvelée pour une saison 3 qui sera aussi la dernière. Pour mémoire, la série de science-fiction suit les aventures spatiales de la famille Robinson à l'heure où la Terre se meurt et où l'humanité cherche à s'installer sur d'autres planètes.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR — Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020

‘Lost in Space’ Renewed for Third and Final Season at Netflix https://t.co/cZewN1LRRw pic.twitter.com/mWUgTPCjR9 — Variety_TV (@Variety_TV) March 9, 2020

Perdus dans l'Espace reviendra pour une troisième et dernière saison ! — Netflix France (@NetflixFR) March 9, 2020

UMA THURMAN STAR D'UNE SÉRIE

Uma Thurman a été annoncée au casting de «Suspicion», série américaine adaptée de la série israélienne «False Flag». L'actrice de «Kill Bill» y interprétera une femme d’affaires dont le fils de 21 ans est mystérieusement enlevé en plein centre de New York. Selon IndieWire, Rob Williams (scénariste et producteur de «The Man in the High Castle») officiera en tant que showrunner et Chris Long (réalisateur de plusieurs épisodes «The Americans») sera en charge de la mise en scène. La série est destinée à AppleTV+ qui n'a pas encore communiqué la date de diffusion.