Coronavirus : les tournages des séries américaines stoppés ou retardés

Alors que le monde est aux prises avec le coronavirus, l’industrie télévisuelle américaine s'adapte elle aussi et suspend un grand nombre de ses séries.

NBC a ainsi annoncé avoir modifié le calendrier de 35 de ses productions par mesure de précaution. «La sécurité et la santé de nos acteurs, de notre équipe et de nos employés sont notre priorité absolue», a déclaré NBCUnivervsal dans un communiqué ce jeudi.

«Dans la mesure du possible, nous suspendons la production pendant deux semaines par mesure de précaution, après quoi nous réévaluerons et déterminerons une date de reprise appropriée. Dans certains cas, nous accélérerons les plans pour boucler plus tôt les productions des saisons en cours». Une stratégie adoptée aussi par CBS et un certain nombre de chaînes et de studios.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, voici la liste des shows dont le tournage a été interrompu :

Angelyne (Peacock)



Bull (CBS)



Carnival Row (Amazon)



Chicago Fire (NBC)



Chicago P.D (NBC)



Chicago Med (NBC)



Dynasty (CW)



The Falcon and the Winter Soldier (Disney)



FBI (CBS)



Foundation (Apple)



Grace et Frankie (Netflix)



The Good Fight (CBS)



Grey’s Anatomy (ABC)



Little America (Apple)



The Morning Show (Apple)



NCIS (CBS)



NCIS: Los Angeles (CBS)



NCIS: New Orleans (CBS)



New Amsterdam (NBC)



Riverdale (CW)



Russian Doll (Netflix)



Rutherford Falls (Peacock)