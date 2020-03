Eurovision 2020 : Tom Leeb change sa chanson

Il doit représenter la France au concours européen de la chanson qui aura lieu à Rotterdam (Pays-Bas) le 16 mai prochain, Tom Leeb a annoncé avoir apporté des modifications au morceau qu’il interprétera.

«Je voulais simplement vous annoncer qu'il y a une nouvelle version du morceau 'The Best in Me', un peu plus acoustique. Qui dit nouvel arrangement, dit nouveau titre», a-t-il déclaré dans un message posté sur Twitter précisant que la chanson était rebaptisée «Mon alliée».

Dévoilée au public en février, «The best in Me» avait soulevé une vague de critiques de la part des internautes ainsi que du ministre de la Culture Franck Riester qui avait très peu goûté le refrain en anglais. «Ce n'est pas la responsabilité de Tom Leeb, c'est la responsabilité en l’occurrence de France Télévisions, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je travaille actuellement avec mes équipes pour voir de quelle manière on peut obliger France Télévisions à choisir des chanteurs qui chantent en français», avait expliqué le responsable politique au micro de France Info. Le ministre avait déjà dit lors d'une audition parlementaire que le refrain en anglais de «The best in me» lui avait «cassé les oreilles». Une association de défense de la langue française avait également interpellé le Défenseur des droits pour réclamer que la chanson «The Best in me» soit traduite en français.

Pour l’heure on ignore si le nouveau morceau contiendra plus de paroles en français.



Par ailleurs, pandémie de corona virus oblige, les organisateurs de l'Eurovision réfléchissent actuellement à plusieurs scénarios quant au maintien ou non de l’événement. Le maire de Rotterdam, où doit se tenir cette année le concours, a fait savoir jeudi qu’une décision serait prise au plus tard ce 6 avril.