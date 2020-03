L'édition 2020 des Globes est annulée, C8 modifie sa programmation

En raison de l’annulation de la cérémonie des Globes prévue en direct le samedi 14 mars à 21h15 sur C8, la chaîne modifie sa programmation et diffusera en lieu et place le spectacle d'Olivier de Benoist : «0/40 ans».

Ce samedi soir, C8 devait retransmettre la cérémonie des Globes en direct depuis la salle Wagram de Paris. Cette 15e édition présidée par Monica Bellucci a été annulée «pour des raisons indépendantes de leur volonté» ont fait savoir les organisateurs.

La grille de C8 modifiée

C8 diffusera en prime time le spectacle de l'humoriste Olivier de Benoist intitulé «0/40 ans», qui sera suivi à 22h55 de l'émission d'Eric Naulleau, «De quoi j'me mêle».

Dans «0/40 ans», que l'humoriste a joué à guichets fermés durant cinq mois, Olivier de Benoist a pris une grande décision : «c'est 'promis juré', il ne s’attaquera plus aux femmes, prenant conscience de sa légère obsession à leur égard, il décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan... ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique... À 40 ans on arrête les conneries... ou on les commence !».

© KI M'AIME ME SUIVE / Pascal ITO