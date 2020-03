Coronavirus : Canal+ est disponible en clair

Le groupe Canal+ vient d’annoncer son passage en clair à l’heure où les Français sont appelés à rester chez eux dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Une mesure de solidarité relayée par Maxime Saada, le patron de Canal+, sur les réseaux sociaux.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

Tout le monde peut désormais avoir accès à Canal+ sur l’ensemble des box. Les abonnés ne sont pas oubliés, puisqu’il leur est désormais possible de disposer gratuitement de toutes les chaînes thématiques, cinéma, séries, jeunesse et documentaires. Ce qui correspond, à peu de chose près, à l’offre Intégrale – qui est la plus chère – proposée par le groupe.

A noter que sur les cases cryptées habituellement réservées au sport, la chaîne proposera du cinéma, et que sur les créneaux dédiés au sport en clair, elle diffusera des reportages et des documentaires.