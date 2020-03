Coronavirus : les 5 films de virus et de contagion à streamer en VOD (ou pas) pendant le confinement

La menace d'une pandémie a toujours fait recette au cinéma. Dans un monde paralysé par le Coronavirus, et alors que les Français sont appelés à rester à la maison, voici une liste de 5 films de contagion et de virus à regarder en VOD pendant le confinement.

Alors oui, ce n’est peut-être pas le moment de renforcer le sentiment de panique général en se calant devant un long métrage qui, à grand renfort d’exagération dramatique et/ou d’effets spéciaux, sera susceptible mettre encore plus à mal le niveau déjà pas élevé de son moral. C’est pourquoi cette sélection contient également une comédie – Problemos – et un film de science-fiction – L’Armée des 12 singes – moins alarmistes que les trois autres (quoique).

Contagion

C’est probablement le film le plus crédible de ces dernières années sur l’éventualité d’une pandémie, et ses conséquences auprès des populations et des autorités. Réalisé en 2011 par Steven Soderbergh, et scénarisé par Scott Z. Burns, Contagion suit la rapide propagation d’un virus à l’échelle mondiale, et la lutte contre la montre qui s’ensuit pour tenter d’endiguer l’épidémie.

La particularité de Contagion tient dans l’écriture de son scénario qui a bénéficié d’un travail de recherche rigoureux pendant trois ans. «J'ai rencontré le Dr. Larry Brilliant, épidémiologiste, qui a participé à l'éradication de la variole dans les années 1960. Et Larry m'a présenté Ian Lipkin, un virologue de l'université de Columbia. J'ai passé beaucoup de temps avec ce dernier à parler du fonctionnement des virus et de la probabilité d'émergence des prochains virus dans le monde. Il a alors promis de m'aider si je mettais un point d'honneur à rendre le film scientifiquement substantiel», explique Scott Z. Burns au site américain Variety.

Ce dernier admet toutefois une chose étonnante concernant la gestion du Coronavirus par l’administration américaine sous les ordres du président Donald Trump. «Je n’aurais jamais pu imaginer en tant que scénariste ce qui se passé avec une administration qui a coupé le budget de la santé publique et des autorités en charge de surveiller et d’évaluer les risques de pandémies, et la science de manière générale, pour après aller encore plus loin en jetant le discrédit sur les représentants de la santé qui essaient de nous protéger. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu anticiper», souligne Scott Z. Burns.

Avec Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Bryan Cranston, Laurence Fishburne et Jude Law.

Alerte !

En 1995, le film Alerte ! de Wolfgang Petersen raconte le destin des habitants d’une petite ville de Californie qui se retrouvent face à la présence d’un virus mortel baptisé Motaba. Celui-ci est particulièrement létal, et menace de se propager et d’anéantir la totalité de la population. La ville entière est mise en quarantaine, et l’armée a reçu l’ordre d’abattre quiconque tenterait de s’échapper au-delà des barricades. Pendant ce temps-là, un médecin militaire virulogiste tente de comprendre ce qui s’est passé afin de trouver un remède susceptible de sauver les habitants.

Inspiré par la crise du virus Ebola, le film Alerte ! voit Dustin Hoffman partager l’écran avec Rene Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland ou encore Cuba Gooding Jr.

Infectés

En 2010, les frères Pastor sortent sur les écrans Infectés, un film qui suit le périple à travers les Etats-Unis de quatre jeunes gens en routent vers la côte Ouest pour échapper à un monde menacé par un virus mortel. Leur but est de rejoindre une plage isolée située dans le Golfe du Mexique. Dans le cadre de ce périple très risqué, Danny, son frère Brian, sa petite amie Bobby et leur amie Kate, ont établi une liste de règles à suivre : n’emprunter que les routes détournées, et éviter tous contacts avec les autres. Mais rien ne va se passer comme ils l’avaient planifié, et les quatre amis vont se retrouver à faire des choix qu’aucun n’est prêt à assumer.

La particularité d’Infectés est de se concentrer sur les réactions des protagonistes, et des personnes qu’ils croisent, vis-à-vis de la crise qu'ils traversent plus que sur le virus lui-même. Dos au mur, la nature humaine peut dévoiler ses côtés les plus sombres. Avec Chris Pine, Emily VanCamp, Christopher Meloni ou encore Piper Perabo.

L’Armée des douze singes

Adaptation du court métrage La Jetée par Terry Gilliam en 1995, L’Armée des 12 singes voit Bruce Willis incarner James Cole, un homme vivant en 2035 dans une société vivant sous la surface de la Terre après que la quasi-totalité de la population ait été éradiquée par un virus mortel d’origine inconnue. En tant que prisonnier, Cole participe aux opérations menées par des scientifiques consistant à envoyer des détenus dans le passé afin de découvrir la cause de la catastrophe. Il est envoyé en 1996, l’année du début de la pandémie, pour y recueillir des informations.

L’armée des 12 singes imagine un monde où l’être humain s’est réfugié sous terre après avoir vu 99% de sa population décimée par un virus. Autant dire que ce n’est pas la joie. Mais la réalisation de Terry Gilliam, ainsi que les performances de Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt, font de ce film un petit bijou de science-fiction qui n’a pas pris une ride.

Problemos

On peut aussi rire de la pandémie. Et des babas-cools. Et des féministes. Enfin bref. En 2017, Eric Judor plonge son couple au cœur d’une ZAD où une bande d’irréductibles gaucho-anarchistes milite contre la construction d’un parc aquatique. Alors qu’ils vivent retranchés sur le site occupé, ils découvrent par hasard que le monde a été terrassé par une pandémie, et qu’ils sont potentiellement les derniers survivants sur Terre (#PainDeMieChimique). Reste à eux d’imaginer le monde du futur. Et franchement, ça ne va pas être facile.

Dans Problemos, Eric Judor s’amuse des excès de la société de consommation et de ceux qui la critiquent avec son humour bien à lui, c'est-à-dire des répliques et des situations absurdes qui provoquent souvent le fou rire (et parfois le malaise, mais à dessein). A noter la présence de Blanche Gardin au générique.

