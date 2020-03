Coronavirus : les meilleurs jeux de société de l'année pour s'occuper en famille.

Alors que le confinement se généralise dans le pays, ou tout du moins les restrictions de déplacement, nombreux sont les parents, étudiants et élèves qui vont devoir occuper leurs journées et soirées sans pouvoir sortir. Et plutôt que de s'abimer sans fin les yeux devant un écran, pourquoi ne pas tester les jeux qui ont été primés le mois dernier, parmi plus de 1000 jeux, au Festival international des jeux de Cannes, plus grand rassemblement européen du genre?

Pour toute la famille : «oriflamme»

Dans ce jeu aux parties relativement courtes et nerveuses, les joueurs sont à la tête de chacune des grandes familles de seigneurs, aristocrates et clans influents du royaume. Alors que le roi est mort sans descendance, la lutte pour le trône commence. Complotisme, assassinats, ruse et intrigues sont désormais de mise. Le but ? Accumuler le plus d'influence pour pouvoir au moment opportun occuper le trône. 9 profils de personnages (archer, espion, reine, changeforme, héritier,...) sont à disposition, avec chacun des pouvoirs spécifiques, que les joueurs doivent utiliser à bon escient.

Le jeu se présente sous la forme d'un jeu de carte, assez original et plutôt addictif. Chaque joueur dispose d'un deck de 10 cartes, à jouer face cachée, avant de les révéler au meilleur moment. Facilement compréhensible, d'une prise en main rapide, il mise sur l'interaction et la ruse.

POUR : 3 à 5 joueurs, dès 10 ans. Durée moyenne d'une partie : 20 minutes. Prix : 15€. Distributeur : Gigamic.

Pour les enfants : «attrape rêves»

Une nuit de cauchemars, la hantise de tous les enfants...et leurs parents ! Pour mieux dédramatiser le phénomène, quoi de mieux que d'y jouer à plusieurs, le désacraliser, en le transformant en jeu ? Dans «Attrape rêves», les petits joueurs doivent utiliser leur sens de l'observation pour choisir le meilleur doudou qui viendra mettre fin au cauchemar chahuteur. Lapin rose, nounours brun,...Chacun dispose de pouvoirs pour lutter contre un type bien particulier de briseur de nuits tranquilles. Chaque duel contre un cauchemar offre 1 jeton «Rêve». La partie se termine quand l'un des joueurs a accumulé 12 jetons «Rêve». Prévu pour les enfants à partir de 4 ans, un mode coopératif, «Bonne nuit les petits», permet de découvrir le jeu dès 3 ans, mais cette fois, les enfants devront faire face à une série de cauchemars...La variante «Nuit agitée» permet quant à elle de jouer à partir de 6 ans.

POUR : 2 à 4 joueurs, dès 4 ans. Durée moyenne d'une partie : 15 minutes. Prix : 20 €. Editeur : Asmodée.

pour les amateurs : «res arcana»

Avec ce jeu de très belle facture, aux nombreux accessoires et au renouvellement constant, les joueurs sont propulsés dans un monde ou la magie fait la loi. Les participants concourent pour glaner le titre suprême de «Roi des Arcanes», du fond de leur temple corrompu, ou depuis le sommet enneigé d'une montagne sacrée. Pour y arriver, les joueurs-sorciers devront accumuler le plus de lieux de puissance et de monuments antiques. Avec au départ une essence choisie parmi cinq, trois artefacts et un objet magique, chaque participant doit ensuite récolter le plus d'essences possible. En utilisant son paquet d'artefacts et ses essences magiques, il faut cumuler les points de victoire pour gagner la partie, comprise entre 4 et 6 manches.

Le gameplay, novateur, offre une longue durée de vie à ce jeu, ainsi qu'un grand nombre de stratégies possibles pour devenir «Roi des Arcanes». Deux modes de jeu supplémentaires sont proposés, «Draft», qui modifie le jeu dans son ensemble, et «Mini tournoi», adapté pour le jeu à 2.

POUR : 2 à 4 joueurs, dès 12 ans. Durée moyenne d'une partie : 30 minutes à 1 heure. Prix : 35 €. Distribué par Asmodée.