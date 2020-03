Guns Akimbo, le film d'action WTF avec Daniel Radcliffe sur Amazon Prime Video

Complètement délirant et doté d’une esthétique digne d’un jeu vidéo sur-vitaminé, le film Guns Akimbo sera visible sur Amazon Prime Video à partir du 23 mars.

L’histoire se déroule dans un futur proche et suit Miles, un employé solitaire qui se morfond devant les images de son ex petite amie sur Internet. Un soir, il décide de s’en prendre violemment aux fans de Skimz, une émission illégale diffusée sur le Dark Web dans laquelle des personnes se livrent à un à jeu de massacre où tous les coups – et les armes – sont permis. Mais les critiques de Miles ne sont pas passées inaperçues, et le jeune homme devient la cible des organisateurs qui font irruption chez lui pour lui visser littéralement deux flingues aux mains, et ainsi faire de lui le prochain candidat à affronter Nix, la redoutable tueuse qui sévit dans l’émission.

Miles dispose de 24 heures pour réussir à tuer la jeune femme avant qu’elle en fasse de même avec lui. Filmé par des drones, il sait qui lui est impossible de prendre la fuite. Dans sa folle course pour échapper à une mort certaine, Miles va tenter de convaincre Nix de se retourner contre ce programme qui réalise des millions de vues sur Internet. Mais la jeune femme ne semble pas disposer à se laisser convaincre.

Scénarisé et réalisé par le metteur scène néo-zélandais Jason Lei Howden, Guns Akimbo voit Daniel Radcliffe s’éloigner encore un peu plus de son personnage d’Harry Potter dans un film d’action déjanté, parfaitement chorégraphié, aux dialogues aiguisés comme des lames de rasoir, et aux scènes d’action parfois surréalistes. Comment enfiler un pantalon quand on a deux pistolets boulonnés aux mains ? C’est une question que se pose son personnage, Miles, au moment où il se retrouve contraint de fuir son domicile afin d’échapper à une tueuse assoiffée de sang lancée à ses trousses incarnée par Samara Weaving.

Drôle, inattendu, et étrangement addictif, Guns Akimbo est un caprice visuel, un long métrage proche de l’univers du jeu vidéo où tout semble possible. Le montage est nerveux, la musique est énergique, et les acteurs se donnent à 100% dans leur personnage. Un véritable défouloir.