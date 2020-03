Pandémie : la série doc sur Netflix qui évoquait la menace d’une pandémie imminente

La série documentaire Pandémie est pratiquement passée inaperçue sur Netflix lors de sa mise en ligne le 22 janvier dernier. Ses 6 épisodes se regardent aujourd’hui sous un nouveau jour à l’heure de la menace représentée par le Coronavirus.

A travers les témoignages de médecins, chercheurs, et autres personnels soignants qui luttent quotidiennement, et depuis des années, contre le virus de la grippe et ses multiples déclinaisons, cette série documentaire met en évidence le caractère inéluctable des pandémies. Tous sont dans un état d’alerte permanent car ils savent qu’une nouvelle variation de ce dernier peut faire son apparition à tout moment, et être à l’origine d’une nouvelle vague de contamination à l'échelle mondiale. «A propos d’une nouvelle pandémie de grippe, la question n’est pas de savoir ‘si’ elle aura lieu, mais plutôt ‘quand’ elle surviendra», lâche un des protagonistes.

Quelle est leur mission ? Que savent-ils du virus de la grippe ? Comment celui-ci a déjà frappé par le passé ? Quels enseignements ont-été retenus ? Comment freiner la propagation ? etc. Pandémie offre une vision globale sur la manière dont le problème est traité à travers le globe, et les solutions envisageables aujourd'hui, et à l’avenir.

La série documentaire aborde également la question du refus de se faire vacciner (une des plus grandes menaces sanitaires actuelles selon l’Organisation Mondiale de la Santé), au moment où des chercheurs indépendants tentent de mettre au point un vaccin universel capable d’éradiquer toutes les formes de grippe. Elle donne la parole à des «anti-vaxx» aux Etats-Unis, notamment aux parents qui ne comprennent pas que leurs enfants soient exclus des établissements scolaires quand ils ne sont pas vaccinés. Pandémie met l’accent sur la baisse drastique des budgets des organismes en charge de lutter et prévenir les pandémies, et l’épuisement - mais aussi la détermination - de ceux qui continuent de se battre pour aider les malades, et de faire de la prévention sur le caractère imprévisible de la grippe.

(voir la bande annonce en VOST sur le site de Netflix)