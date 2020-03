Coronavirus : Cyril Hanouna va présenter «Touche pas à mon poste» depuis chez lui

Une émission maison. Faute de pouvoir être physiquement présent sur le plateau en raison des nouvelles mesures de confinement annoncées ce lundi 16 mars par Emmanuel Macron, Cyril Hanouna présentera l’émission «Touche pas à mon poste» en direct…depuis chez lui.

«Mes chéris, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne mettre personne en péril. Et donc d'arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une quinzaine de personnes quoiqu’il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les émissions en plateau doivent s'arrêter», a écrit l’animateur de la chaîne C8 sur son compte Twitter.

«Ca va être une grosse darka»

Mais que les «fanzouzes» se rassurent. Cyril Hanouna a mis en place un dispositif qui lui permettra de prendre l’antenne, dès ce mardi 17 mars, depuis son salon afin d’être auprès de ces fidèles spectateurs «sans prendre de risques pour [ses] équipes [qu'il] aime et qui sont géniales».

«J'ai préparé une installation chez moi et je serais avec vous dès 17h45 en direct. On pourra discuter, rigoler, se kiffer.», a-t-il tweeté, précisant que « et qu’il aura «des surprises». L'animateur répondra notamment aux questions des spectateurs qu'il recevra sur son téléphone portable, précise Le Parisien.

«On veut vraiment être en phase avec le moment que toute la France traverse, précise Vincent Pujol, directeur des programmes de la chaîne. Et on joue le jeu du confinement à l'antenne.», a déclaré Vincent Pugol, directeur des programmes et de l'antenne de C8.