Coronavirus : TPMP, Télématin, etc. quelles émissions en direct s’arrêtent, lesquelles continuent ?

Les dispositions exceptionnelles annoncées par Emmanuel Macron pour lutter contre l’épidémie de coronavirus obligent les émissions de télévision diffusées en direct à s’adapter.

Certains sont interrompues, d’autres continuent, parfois en prenant des mesures exceptionnelles avec l’objectif d’impacter le moins de personnes possibles.

Dès ce mardi matin, Télématin sur France 2 a cessé d’être diffusé, notamment après qu’un membre de l’équipe – Laura Tenoudji, la compagne de Christian Estrosi – ait été testé positive au Covid-19. Elle est désormais remplacée par la matinale de Franceinfo animée par Samuel Etienne.

Sur France 5, C dans l’air et C à vous devraient se poursuivre en direct, du moins pour le moment, avec une partie des chroniqueurs et des intervenants s’exprimant en visioconférence. Le Magazine de la santé maintient également sa diffusion en direct.

L’émission Le passage des arts de Claire Chazal doit se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine, avant de laisser sa place à des documentaires lundi prochain. C à vous, la suite est d'ors et déjà déprogrammée pour être remplacée, elle aussi, par la diffusion de documentaires.

Après une émission sans public lundi, Cyril Hanouna a annoncé sur Twitter son intention de poursuivre TPMP sur C8 depuis son domicile à partir de 17h45. L’animateur promet «des surprises» et pourrait être accompagner de deux ou trois chroniqueurs.

Je serais donc dans un @TPMP spécial dès demain de chez moi en direct sur @C8TV à 17h45. Je vous aime fort — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 16, 2020

Bon je prépare tout pour faire l émission de la maison! Ça va être une grosse darka je pense! Et il va y avoir des surprises! C est ouf mais c bon! Je vous lache pas je prendrais l antenne a 17h45 en direct! Je ne vais pas prendre de risques pour mes équipes qui seront chez elles — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 17, 2020

Mathieu Delormeau et Gilles Verdez pourraient être présents à ses côtés, de même que le docteur Jimmy Mohamed.

@Mdelormeau et @gillesverdez vont peut être rester en confinement avec moi! Et @Dr_moji sera avec nous aussi ce soir pour toutes vos questions! — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 17, 2020

L'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC pourrait se poursuivre. Mais aucune information n'a été dévoilée pour le moment concernant son maintien à l'antenne après un numéro du 16 mars conclu par un «à demain, peut-être».

Les chaînes d’infos en continu poursuivent leur diffusion à l’heure actuelle. Sur CNEWS, L’Heure des pros et Morandini Live restent à l’antenne, avec même 40 minutes supplémentaires pour cette dernière. L’émission d’Eric Zemmour, Face à l’invité, est en revanche suspendue pour le moment.

La chaîne Parlementaire - Assemblée nationale (LCP) a annoncé l'annulation de toutes ses émissions en direct. Une nouvelle offre de programmes centrés sur la diffusion de magazines et de documentaires est proposée aux téléspectateurs. La mobilisation de la rédaction et de l'antenne sera effective en cas de retransmission parlementaire et/ou pour relayer les messages d'intérêt général liés à la prévention, annonce la chaîne.