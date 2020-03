Disney+ : Tout savoir sur l’abonnement à la plateforme de streaming

C’est le 24 mars que Disney+ sera officiellement disponible en France. La plateforme de streaming, qui a confirmé ne pas être en mesure d’avancer la date de lancement malgré l’épidémie de coronavirus, permettra à ses abonnés de disposer d’un impressionnant catalogue de vidéos à la demande.

Il est utile de rappeler que Disney+ a déjà avancé la mise à disposition de son offre d’une semaine, puisque son lancement était initialement prévu le 31 mars 2020. Elle sera lancée dans plusieurs pays d’Europe simultanément, au Royaume Uni, en Espagne, en Allemagne et en Italie. La Belgique, le Portugal et les pays scandinaves devront patienter jusqu’à cet été.

Elle est disponible depuis le 12 novembre 2019 aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas.

Tenez-vous prêts, Disney+ arrive dès le 24 mars. pic.twitter.com/Pc1082Youj — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 17, 2020

Combien coûte l’abonnement ?

Il faudra débourser 6,99€ par mois, ou 66,99€ par an, pour s’abonner à la plateforme. L’offre est sans engagement, et toute résiliation sera effective à la fin de la période de facturation.

A la faveur d’un partenariat exclusif avec Canal+ (qui sera le seul distributeur officiel sur les box Internet), il sera également possible de souscrire à l’offre Ciné/Séries à 36,90€ par mois pour bénéficier de Disney+, en plus de toutes les chaînes déjà disponibles, dont le bouquet OCS, Netflix, Canal+Séries, des chaînes américaines de références (Adult Swim, Sundance TV, Warner Bros TV, etc.) et l’ensemble des chaînes cinémas (Canal+Cinéma, toutes les déclinaisons de Ciné+, Disney Cinéma, etc.). Une façon idéale de regrouper les meilleures plateformes de streaming dans une seule formule.

Comment regarder Disney+ ?

Disney+ sera disponible directement via le téléchargement de l’application sur ordinateur, tablette, mobiles, consoles et télévisions connectées.

On est prêts ! Et vous ? #DisneyPlus, disponible dès le 24 mars. pic.twitter.com/iwLUpvlpNe — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 11, 2020

Sur les box Internet des opérateurs, il faudra utiliser l’application myCANAL pour accéder au catalogue. Pour rappel, à l’occasion du lancement de Disney+ en France, le groupe Canal+ diffusera le premier épisode de The Mandalorian sur ses antennes (Canal+, C8, CSTAR).

Après la chute de l’Empire, aux confins de la galaxie, découvrez un chasseur de primes solitaire...





J-7 avant la diffusion en clair sur CANAL+ du premier épisode de THE MANDALORIAN, la série Disney+ Original. #DisneyPlus pic.twitter.com/Y1cZmZG5cT — CANAL+ (@canalplus) March 17, 2020

Le 5 mars dernier, Amazon a annoncé que Disney+ sera accessible sur Fire TV Stick et ses tablettes Fire.

« Alexa, trouve les films Star wars ». Nous sommes ravis d’annoncer que @disneyplus sera disponible dès le 24/03 en France sur les lecteurs multimédia en streaming Fire TV Stick/4K avec télécommande vocale Alexa, ainsi que les tablettes Fire. #AmazonFireTV #FireTV #DisneyPlus pic.twitter.com/XxNTBHh9f2 — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) March 5, 2020

L’application Disney+ permettra de créer un total de 7 profils utilisateurs, de regarder sur 4 écrans en simultané, et donnera accès à un téléchargement illimité sur 10 appareils. Plusieurs contenus accessibles sur la plateforme seront disponibles en 4K, de quoi réjouir les amateurs d’une image de qualité.

Une app, 4 écrans simultanés, téléchargements illimités sur 10 appareils. Disney+, disponible dès le 24 mars. #DisneyPlus pic.twitter.com/2VD8s1uCNo — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 9, 2020

On regarde quoi sur Disney+ ?

A en croire le compte Twitter du grand patron de Disney, Robert Iger, l’interface de Disney+ sera sensiblement proche de celle de Netflix, c’est-à-dire sobre et fonctionnelle.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra — Robert Iger (@RobertIger) April 11, 2019

Pour ce qui est du contenu, Disney+ proposera un catalogue contenant pas moins de 500 films classiques, toute la collection Pixar (Toy Story, Le monde de Dory…), les films Marvel, l’ensemble de l’univers Star Wars - avec les 7 premiers films (en attendant les deux derniers), les séries animées et la création Disney+ Originals The Mandalorian – mais aussi les contenus de la 21st Century Fox, dont Avatar, les X-Men, et des séries cultes comme Les Simpsons, Futurama ou encore Malcolm. L’offre de documentaires et autres émissions – notamment provenant de National Geographic – sera, elle aussi, large et variée.

Disney+ propose déjà 26 créations originales à ses abonnés, et travaille actuellement au développement de plusieurs contenus dont des séries de super-héros (Loki, Falcon & The Winter Soldier, etc.), et d’autres fictions dérivées de l’univers Star Wars, qui viendront grossir un catalogue déjà impressionnant. A noter que la plateforme de streaming mettra en place la même stratégie de diffusion qu’aux Etats-Unis, pour des séries comme The Mandalorian par exemple, avec la diffusion d’un épisode inédit chaque semaine.

De quoi préserver la fraîcheur de son catalogue, et éviter le «binge watching» à outrance.