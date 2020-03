Violences sexuelles dans le sport : Arte dévoile une enquête édifiante

Mardi 24 mars à 20h50, Arte proposera une investigation internationale aussi terrifiante que vitale sur les violences sexuelles dans le sport.

Les révélations d’agressions sexuelles se multiplient et il est un domaine qui n’échappe pas à cette nécessaire tendance, celui du sport. Les études rapportent que fille ou garçon, avant ses 18 ans, un sportif sur sept subit des agressions sexuelles ou des viols.

Le réalisateur du documentaire d'Arte «Violences sexuelles dans le sport, l’enquête» Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac a été l’un des premiers en France à alerter sur l’ampleur du phénomène à la suite du témoignage de la joueuse de tennis Isabelle Demongeot. En 2009, il racontait non seulement son histoire, mais aussi, 11 ans avant les révélations de Sarah Abitbol, celle de son agresseur, un certain Gilles Beyer…

Le témoignage récent de l’ancienne patineuse Sarah Abitbol, violée par son entraîneur alors qu’elle était mineure, a libéré la parole de centaines d’athlètes à travers le monde. De nouvelles affaires font actuellement la une des médias aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, au Brésil, ou encore en Corée du Sud.

Menée pendant deux ans à travers cinq pays, «Violences sexuelles dans le sport, l’enquête» démontre que ces violences ne sont pas le résultat de dérapages ponctuels, et qu'elles perdurent, non seulement parce que les victimes sont trop traumatisées pour parler et/ou pas écoutées quand elles le font, mais aussi à cause de tout un système bien organisé qui préfère fermer les yeux et imposer l'omerta.

Avec les témoignages rares d’anciens sportifs de haut niveau : Paul Stewart, footballer star de Manchester City et Tottenham, qui a été parmi les premiers à oser révéler les viols qu’il a enduré de l’âge de 10 ans à l’âge de 14 ans, et de Gloria Viseras, ancienne championne espagnole de gymnastique et compétitrice olympique en 1980 qui a révélé avoir été violée par son entraîneur dès l’âge de 12 ans.

Gloria Viseras a tu son histoire pendant 36 ans. Elle explique pourquoi elle ne pouvait pas briser le silence. Deux jeunes femmes françaises abusées par l’entraineur star du moto-cross, Michel Mérel, aujourd’hui sous les barreaux pour viols sur mineure racontent également leur histoire et mettent en cause directement l’Etat français.

«Violences sexuelles dans le sport, l’enquête », mardi 24 mars à 20h50 sur Arte.