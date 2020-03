Eurovision 2020 : Tom Leeb «déçu» de l’annulation

Le chanteur Tom Leeb devait représenter à la France au prochain concours de l’Eurovision. Il a posté un message sur Twitter pour faire part de sa déception quant à l’annulation de l’événement qui devait se tenir en mai à Rotterdam.

«Tout comme vous j’ai appris l’annulation de l’Eurovision. J’en suis le premier déçu mais je comprends tout à fait. Étant donné les circonstances, la santé avant tout».

Le chanteur, qui avait tout récemment dévoilé une nouvelle version du morceau qu’il comptait interpréter pour défendre les couleurs françaises, ajoute être «de tout cœur avec le public, les citoyens, les téléspectateurs qui souhaitaient impérativement assister à cette belle soirée qu’est l’Eurovision. N’oublions pas les valeurs universelles et la solidarité qui relient à travers la musique (...) parce qu’elle est notre alliée au quotidien».

Ce qu’on redoutait est arrivé... Mais on va célébrer la musique malgré tout ! Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite avec des surprises sur les réseaux sociaux. #Eurovision #StayAtHome pic.twitter.com/LESzxQiisd

Le concours européen de la chanson s'est ce mercredi ajouté à la longue liste des événements annulés à cause de la pandémie du Covid-19.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020