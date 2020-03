Evangeline Lilly (Lost) affirme ne pas respecter le confinement sur les réseaux sociaux… ses fans s'indignent

Ancienne star de la série «Lost», Evangeline Lilly vient de s’offrir un bad-buzz monumental en affirmant ne pas respecter les mesures de confinement au Canada.

Dans un message posté sur Instagram, illustré par la photo d’une tasse de thé, elle explique avoir déposé ses enfants à leur camp de gymnastique, qu’ils se sont lavés les mains avant d’y aller, et qu’ils s’amusent et rigolent. Le tout accompagné d’un hastag #BusinessAsUsual (#CommeD’Habitude).

Il n’en fallait pas plus pour que ses followers s’indignent de son comportement, que beaucoup jugent irresponsable et purement égoïste. Des critiques auxquelles Evangeline Lilly a répondu, ce qui n’a pas vraiment aidé sa cause. Elle a notamment révélé que son père, atteint d’une leucémie à un stade avancé (stade 4), vivait chez elle, et que son système immunitaire à elle était lui aussi affaiblie. «J’ai deux jeunes enfants. Certaines personnes privilégient leur vie à la liberté, d’autres la liberté à la vie. Nous faisons tous des choix », ajoute-t-elle dans une réponse.

Pour l’ancienne star de Lost, le Covid-19 n’est qu’une grippe respiratoire, et la réaction du gouvernement canadien est grandement exagérée. Evangeline Lilly évoque même la possibilité d’un complot visant à priver les citoyens de leurs libertés, notamment en cette période d’élection. «L’état du pays est trop proche de la loi marshall (sic) à mon goût, et tout ça pour une simple grippe respiratoire», écrit-elle.

DEs fans en colère

Ulcérés par une telle désinvolture, de nombreux fans ne se sont pas privés pour critiquer sévèrement son attitude en rappelant la situation critique vécue dans d’autres pays, comme en Italie, et la manière dont elle risque de contaminer les autres personnes. «C’est très bien de vouloir privilégier la liberté à votre vie, mais cette décision met en danger les autres qui pourraient mourir de vos 'germes de liberté'. A quel point êtes-vous centrée sur vous-même ? Une conspiration ? On a trop regardé Fox News ces derniers temps ? Honte à vous», réagit l’un d’eux.

«Vous me semblez être une personne extrêmement mal informée et j’espère que vous prendrez le temps de vous renseigner», ajoute un autre. «Vous êtes un très mauvais exemple pour vos enfants», peut-on lire encore.