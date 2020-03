Game of Thrones : Emilia Clarke dit (enfin) tout le mal qu’elle pense de la conclusion de la série

Voilà neuf mois que Game of Thrones a touché à sa fin après six épisodes d’une saison 8 fortement critiquée par les fans. Une conclusion qui n’a également pas plue à Emilia Clarke, l’interprète de Daenerys Targaryen (SPOILERS).

Dans un entretien accordé au site britannique Sunday Times, la comédienne s’est laissée aller à quelques confidences à propos de son ressenti quand elle a découvert le sort réservé à son personnage. Et à la réaction que cela allait provoquer chez les fans. «Je me souviens de ce que j’ai ressenti quand j’ai lu (le script, ndlr) pour la première fois, et j’ai essayé, à chaque instant, de ne pas trop penser à ce que les gens pourraient en dire», explique Emilia Clarke. «Mais j’ai toujours pensé à ce que les fans pourraient penser, parce que c’est pour eux qu’on a fait tout ça, et c'est grâce à eux que le show a connu autant de succès alors… c'était la moindre des choses, n’est-ce pas ?», poursuit-elle.

Emilia Clarke confie avoir été triste quand elle a compris que Daenerys Targaryen n’aurait pas droit à une fin heureuse, et a eu du mal à accepter la manière dont cela s’est produit. «Oui, j'ai eu mal pour elle (Daenerys). Vraiment beaucoup. Et oui, j'ai été ennuyée que Jon Snow n'ait pas à répondre de son meurtre. Il s'est en tiré comme ça, littéralement !», souligne la comédienne. Au final, Emilia Clarke – comme beaucoup de fans – estime que la dernière saison était beaucoup trop courte, et que trop d’éléments ont dû être compressés dans six épisodes pour que cela puisse avoir du sens. «Nous aurions pu étaler la série un peu plus», dit-elle.

Alors oui, il est largement temps de faire le deuil de Game of Thrones et du final tout moisi concocté par la production et les showrunners, David Bienoff et Daniel Weiss. Neuf mois après, il est effectivement totalement vain de continuer à ruminer sa déception. Mais peut-être que certains fans déçus seront soulagés de savoir que Daenerys elle-même aurait balancé un bon vieux «Dracarys» devant cette conclusion.

