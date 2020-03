Saturation du réseau Internet : la commission européenne demande aux opérateurs et utilisateurs de ne pas abuser de la HD

Commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton a publié un communiqué où il précise avoir demandé aux plate-formes de streaming de favoriser la résolution standard plutôt que la HD pour éviter la saturation du réseau Internet.

Les opérateurs et les utilisateurs sont également appelés à participer activement à cette «action commune» afin de permettre d’assurer le travail à distance et l’éducation en ligne. Les mesures de confinement et la hausse de la pratique du télétravail ont considérablement augmenté l’utilisation de la bande passante, ce qui pourrait à terme, créer des problèmes d’accès à Internet. L’ancien ministre de l’économie précise s’être entretenu avec Reed Hastings, le patron de Netflix, afin de recommander le passage à la basse définition des programmes diffusés sur la plate-forme de streaming.

«Plate-formes de streaming, opérateurs de télécommunications et utilisateurs, nous avons tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'internet pendant la lutte contre la propagation du virus», précise-t-il dans le communiqué. «En période de confinement face au COVID-19, le télétravail et le streaming sont très utiles, mais les infrastructures peuvent être mises à rude épreuve. Pour sécuriser l'accès à Internet pour tous, passons à la définition standard lorsque la HD n'est pas nécessaire», poursuit-il. Les plate-formes de streaming Netflix, mais aussi Amazon, ou encore myCANAL, sont concernées par ces recommandations.

Les utilisateurs peuvent, eux aussi, participer à cet effort – notamment pendant les heures de travail – en activant eux-mêmes la basse définition «quand cela est possible», et d’utiliser des paramètres réduisant la consommation des données, comme l’utilisation de la WiFi.