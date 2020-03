5 séries à voir gratuitement en streaming sur France.tv

En cette période de confinement, France télévisions renforce son offre de streaming avec d'alléchantes propositions en matière de séries, qu'elles soient de fiction, animées ou documentaires. Voici une sélection de cinq programmes disponibles gratuitement en binge watching sur la plateforme vidéo france.tv.

Arde Madrid

Prix de la meilleure fiction européenne au Festival de la Fiction TV de la Rochelle 2019, «Arde Madrid» est une série féministe qui plonge dans l'Espagne franquiste. Elle suit Ana, une jeune femme partisane des valeurs traditionnelles, qui se voit confier une mission pour le moins surprenante : devenir la domestique d'Ava Gardner, récemment installée à Madrid, afin d’espionner la star aux supposées moeurs dissolues. La vie d’Ava va se révéler être une formidable source d’émancipation pour Ana…

Mental

Prix de la Meilleure série de 26 minutes au Festival de la Rochelle et prix du Meilleur duo Acteur Producteur aux Trophées du Film Français, «Mental» est une dramédie en dix épisodes qui aborde la question de la souffrance psychique chez les jeunes avec humour et émotion. Elle suit Marvin, un jeune garçon de 17 ans conduit, suite à une décision de justice, dans une institution psychiatrique.

La saison 12 de Doctor Who

Créée par Sydney Newman et Donald Wilson et diffusée depuis 1963 sur BBC One, la série de science-fiction culte raconte les aventures du «Docteur», qui voyage à travers l'espace et le temps à bord d'un vaisseau spatial. Sous la direction du showrunner Chris Chibnall (Broadchurch), le nouveau showrunner qui a pris la suite de Steven Moffat en 2018, la série continue dans cette saison 12 de suivre les fantastiques aventures de son héros incarné depuis la saison dernière par Jodie Whittaker. L'héroïne est entourée de nouveaux compagnons de voyage mais aussi de héros familiers de la saga, comme le capitaine Jack Harkness ou encore l’ennemi juré du Docteur, le Maître («The Master»)…

Culottées

Le site de France Télévision propose gratuitement la série animée adaptée des BD de Pénélope Bagieu «Culottées». Cécile de France interprète toutes les voix au long des trente épisodes de trois minutes 30. Trente portraits de pionnières, de Hedy Lamarr, actrice et productrice hollywoodienne mais surtout inventrice de la technologie à l’origine du WiFi, à Annette Kellerman, nageuse extraordinaire et inventrice du maillot de bain moderne, en passant par Leymah Gbowee, travailleuse sociale, militante libérienne et prix Nobel de la paix…

Putain des nanas

En suivant des femmes qui pratiquent le rugby à haut niveau dans leurs combats quotidiens, cette série documentaire composées de 9 épisodes de six minutes questionne notamment les stéréotypes de genre.