Amazon Prime Video dévoile le nom du couple gagnant de «Love Island»

Lancée début mars, l’émission de dating «Love Island» a été interrompu au bout de deux semaines au lieu des quatre prévues en raison de l’épidémie de coronavirus. La plate-forme de streaming Amazon Prime Video a toutefois tenu à dévoiler le nom du couple gagnant.

C’est donc Tristan et Angèle qui ont été désignés comme les grands gagnants de cette aventure sérieusement écourtée après que le président sud-africain ait annoncé, dimanche dernier, la fermeture des frontières du pays aux ressortissants des zones à risques, et dont une partie de l'Europe était concernée. Et comme le tournage se déroulait en Afrique du Sud, les candidats ont été rapidement rapatriés, et le tournage de l’émission arrêté. Sans plus tarder, voici une photo des heureux gagnants.

Vous avez été les témoins privilégiés de leur histoire d'amour



Félicitations au couple vainqueur que vous avez élu : Angèle et Tristan !



Angèle a choisi l'enveloppe contenant 50 000€, et a décidé de partager la moitié avec Tristan ! Bravo à eux #LoveIslandFrance pic.twitter.com/Y905RqjKzL — Love Island France (@LoveIslandFR) March 19, 2020

Angèle et Tristan ont décidé de se partager l’enveloppe de 50.000 euros, et de continuer à vivre leur histoire d’amour naissante en dehors de la villa (bon, on a connu mieux que le confinement pour débuter une histoire d'amour, faut le reconnaître).