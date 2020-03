Confinement : les 5 conseils pour être aussi heureux que les Finlandais

Pour la troisième année consécutive, la Finlande a été désignée «pays le plus heureux au monde» par le «United Nations World Happiness Report». En quête de cette paix intérieure en plein confinement ? Voici les cinq conseils à suivre à la maison, dévoilés par l'office du tourisme Visit Finland.

Prendre une douche froide

En cette période, on oublie la brasse dans la mer ou dans un lac d’eau glacée.

Si les Finlandais sont adeptes de cette pratique pour favoriser la circulation sanguine, on peut faire de même confinés dans son appartement en prenant une douche bien froide pendant quelques minutes... le but n’est pas de finir comme Olaf dans «La reine des neiges». On peut aussi jouer sur l’eau froide et l’eau chaude pour remplacer les bienfaits du sauna.

© DR

Se mettre à la lecture

La lecture, les Finlandais en sont fans. En témoigne les 68 millions de livres empruntés chaque année dans les bibliothèques, dont la «Oodi Library» inaugurée en 2019 à Helsinki, par les 5,5 millions d’habitants. Ils raffolent aussi des «Moomins», ces petits personnages qui ressemblent à des hippopotames que l’on retrouve partout et notamment dans de nombreux ouvrages. Si lire aide les Finlandais à s’inventer un monde et à trouver une paix intérieure, faisons comme eux et profitons de ce confinement pour (re)découvrir BDs et romans qui prennent la poussière depuis des mois dans la bibliothèque du salon.

s'imaginer dans la forêt

Les Finlandais aiment se promener dans les grands espaces. Près de 70 % du territoire est recouvert de forêts, ça aide. Reclus entre quatre murs pour une durée indéterminée, il est donc difficile d'aller courir dans les bois, bottes aux pieds, et panier en osier à la main. A moins de s’allonger sur son lit, de fermer les yeux et de se visualiser au milieu d’une immense forêt grâce à de la musique apaisante avec le bruit des feuilles virevoltantes et le chant des oiseaux.

Manger une brioche avec un café

Le «pullakahvit» : kézaco ? Il s’agit du combo «café/brioche» que les Finlandais ne manqueraient pour rien au monde. Que ce soit dans les cafés, à la maison ou au bureau en compagnie de ses collègues, on trouve le temps pour cette pause gourmande. C’est bon, calorique - certes -, mais tellement réconfortant. Parfait pour cette période de confinement au cours de laquelle certains vont connaître des coups de blues. Seul(e) ou en famille, on passe aux fourneaux, et on tente de reproduire cette brioche à la cannelle avec une note de cardamome. Les kilos ? On s'en moque !

profiter d'une expo virtuelle

Outre la littérature, les Finlandais apprécient l’art contemporain. Pour preuve, les 55 musées et les nombreuses galeries que l’on dénombre dans le pays. L’art permettrait de calmer l’esprit. En attendant de pouvoir se rendre en Finlande quand le coronavirus ne sera plus qu’un lointain souvenir, on peut d'ores et déjà visiter virtuellement ces établissements en restant dans son canapé. Direction, entre autres, le musée d’art Ateneum d’Helsinki pour admirer les œuvres de l’artiste finlandais Akseli Gallen-Kallela.