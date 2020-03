Confinement : les humoristes contre-attaquent entre podcasts et journaux de bord quotidiens

Journal de bord vidéo, podcast quotidien, télétravail… les humoristes ne comptent pas laisser tomber leurs concitoyens. Plusieurs d'entre eux s'attèlent à remonter le moral des troupes tous les jours.

De Booder, en professeur des écoles, aux chroniqueurs de la bande de Par Jupiter, tour d'horizon des ces initiatives.

Par jupidémie: le podcast de la bande de Par Jupiter

Afin de remonter le moral des Français en cette période, la bande de Par Jupiter de France Inter a lancé son podcast spécial confinement… réalisé de chez eux et toujours avec humour et esprit. Un numéro chaque jour animé par Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek et leurs acolytes.

Le journal de bord vidéo de Pierre-Emmanuel Barré

L’humoriste Pierre-Emmanuel Barré signe de son côté, chaque jour, une vidéo de son cru. Retranché chez lui dans les Cévennes, il y relate avec son cynisme habituel la vie entre quatre murs.

Pablo Mira : un état des lieux quotidien

Lui aussi a décidé de faire état de son confinement en vidéo. Tous les jours, il livre son ressenti, entre poubelle à vider et sortie pour aller travailler.

Booder en professeur des écoles pendant le confinement

Comme beaucoup de parents, Booder est contraint d’aider sa progéniture à faire ses devoirs. Cours de mathématiques, de grammaire, d'histoire... une tâche qu’il filme tous les jours, ça vaut le détour.

Naïm Lezgad en télétravail

L’humoriste l’a annoncé sur Twitter. Il est en télétravail depuis le 16 mars et poste une pastille vidéo quotidienne dans laquelle il aborde avec son franc parler habituel un thème malheureusement fédérateur : le confinement.