Le CSA demande à Canal+ de cesser son passage en clair

Le CSA demande au groupe Canal+ de ne plus diffuser ses chaînes en clair, comme elle le propose pendant la période de confinement. Une décision qui doit être appliquée au plus tard le 31 mars prochain.

Cette date correspond, en effet, à la fin de la première période de confinement décidée par le gouvernement. «Le CSA a ainsi demandé à Canal+ d’interrompre cette mise au clair au plus tard le 31 mars 2020, c’est-à-dire à la fin de la (première) période de confinement décidée par les pouvoirs publics. Lors du lancement de son offre, Canal+ envisageait de la poursuivre jusqu’au 15 avril», précise La correspondance de la presse.

#INFO Le CSA à demandé à Canal+ de cesser son passage en clair au plus tard le 31 mars pic.twitter.com/g3kixPkQqF — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) March 20, 2020

Selon le CSA, la décision de Maxime Saada de rendre disponible Canal+ en clair «est de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites». TF1 et M6, mais aussi la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), avaient exprimé leur mécontentement suite à cela, notamment en raison de la remise en cause de la chronologie des médias, qui oblige les chaînes à respecter un délai entre la sortie des films en salles et leur diffusion sur les petits écrans. Une situation que Cyril Hanouna avait évoqué dans l’émission TPMP du 17 mars animée depuis son domicile.

A noter que la soirée de lancement de Disney+, qui devait voir le premier épisode de The Mandalorian diffusé sur plusieurs chaînes du groupe Canal+ en clair, est également concernée. Ce programme ne sera finalement disponible que sur la chaîne Canal+Family.