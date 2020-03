Squeezie, Norman, Cyrilmp4... le confinement vu par les youtubeurs

Les youtubeurs phares prennent leur caméra pour filmer leur quotidien et donner leur point de vue sur le confinement, l'épidémie et le comportement des Français avec humour.

Norman, ce vendredi 20 mars, Squeezie et Cyrilmp4, mercredi, ont posté des vidéos depuis leur domicile pour respecter le confinement. L'occasion pour certains de délaisser leur studio pour retrouver une fabrication home made, comme à leurs débuts.

Avec humour, ils abordent, chacun à leur façon, la vie depuis le déploiement de l'épidémie, l'obligation de rester entre quatre murs ou encore les réactions, plus ou moins étonnantes de la population française, entre non respect du confinement et rayons des magasins vides.

Le confinement selon Norman

L'épidémie vue par Squeezie

Les Français et la crise du papier toilette : une pépite pour Cyrilmp4