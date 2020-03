Pourquoi l’émission The Voice a-elle duré beaucoup moins longtemps que d’habitude ?

Les fans de The Voice le savent : pour profiter de l'émission culte de TF1 il faut être prêt à se coucher tard chaque samedi soir. Du moins c'était le cas avant le coronavirus.

Ce 21 mars, les téléspectateurs ont en effet pu constater que le programme destiné à trouver la future star de la chanson française avait duré beaucoup moins longtemps que d'habitude. Celui-ci s'est terminé vers 22H30, au lieu des 23H30 habituels.

Un raccourcissement qui n'a pas été du goût de tous les amateurs de chanson installés devant leur télé, dont certains sont restés perplexes.

Non mais what?! D’habitude ça dur jusqu’à pas d’heure #thevoice et là ´ a que ça a faire et ça termine à 22h30!! Je comprends pas... — LU (@marilef49) March 21, 2020

#TheVoice finit à 22h30 et s'enchaîne avec une redif ??? pic.twitter.com/5w3HbKYfOc — Tony (@_Tonyy41) March 21, 2020

Mais ce nouveau format n'a rien d'un bug ou d'une envie de changement venue de TF1. Comme l'a expliqué sur son compte Twitter le présentateur Nikos Aliagas, la chaîne a décidé de raccourcir les épisodes à cause du coronavirus.

#thevoice 1./Oui, l'émission était plus courte ce soir les amis. Pour continuer à vous proposer des numéros inédits le plus longtemps possible, @tf1 et @itvstudiosfr n'ont pas opté pour la solution des rediffusions et ont décidé de réduite la durée de l'émission. Merci à tous... — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) March 21, 2020

En effet, ces épreuves des «battles», enregistrées avant les mesures de confinement mises en place par le gouvernement, devaient à l'origine être suivies des «K.O.», également enregistrées, puis des demi-finale et de la finale, en direct.

Or ces émissions en direct devaient arriver à l'origine mi-avril. Pour tenter au mieux de gagner du temps et de tenir jusqu'en mai, où les mesures de confinement auront peut-être été levées, TF1 a donc décidé de remonter les épisodes et de les diviser en deux.

#TheVoice :





- Samedis 21/03 : La dernière soirée de battles est coupée en 2 donc diffusion en 2 primes (21/03 & 28/03).





- Samedi 28/03 : 2 soirées de K.O. étaient prévues. Ces 2 soirées sont coupées en 2 donc diffusion en 4 prime (04/04, 11/04, 18/04 & 25/04).





- Direct: 02/05 — The-best-man-57 (@The_best_man_57) March 22, 2020

Que les fans de The Voice se rassurent donc, ils ne louperont aucun talents et auront même droit à des soirées chanson supplémentaires.