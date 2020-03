Confinement : intégrez The Artist Academy et devenez une star en direct de votre canapé

En cette période de confinement, il faut occuper son temps libre. Et si c’était le moment opportun de vous lancer dans une carrière artistique ? The Artist Academy propose des cours et des formations en ligne avec des personnalités.

Le rêve est à portée de main… ou plutôt de clics. Imaginée par Evelyne Patnic Cohen, Sophie de Parseval et Marjorie Leblanc Charpentier, cette plate-forme déroule le tapis rouge à des écrivains, des photographes, des comédiens, des musiciens, grands noms de la mode ou encore des sportifs, lesquels se prêtent au jeu des masterclasses pour transmettre leur passion.

Parmi les offres en ligne à suivre sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, chacun trouvera son bonheur. Apprendre à modifier la lumière pour obtenir un meilleur cliché grâce au célèbre studio Harcourt, découvrir les secrets d’écriture des auteurs Bernard Werber et Eric Emmanuel Schmitt, gagner en assurance pour réussir son prochain casting en faisant appel à l’acteur François Berléand, créer sa collection de prêt-à-porter en s’appuyant sur les conseils de la créatrice Chantal Thomass, mieux appréhender la compétition avec le champion d'équitation Kevin Staut, ou décoder une partition en compagnie du violoncelliste Gautier Capuçon, sont autant de thématiques et de méthodes que vous pouvez suivre en vous inscrivant sur le site de The Artist Academy.

Tous ces cours virtuels qui s’inspirent du programme américain masterclass.com, s’adressent à tous les publics, du débutant à l’expert. Une seule condition : être passionné. Chaque personnalité se glisse dans la peau du professeur pendant trois heures au total, lesquelles sont déclinées en de multiples sessions d'une quinzaine de minutes avec des exercices à reproduire à la maison. L'abonnement est à partir de 119 euros par an pour profiter de ces vidéos à son rythme. L'offre «premium» à 497 euros offre, entre autres, la possibilité de rencontrer son artiste préféré. Une opportunité suspendue forcément pendant le confinement.

Le romancier Douglas Kennedy et le sculpteur Richard Olinski figureront prochainement parmi les intervenants.