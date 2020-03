La diffusion de «The Walking Dead : World Beyond», prévue pour le 12 avril, est reportée

Deuxième spin-off de The Walking Dead, la série «World Beyond», attendue pour le 12 avril sur Amazon Prime Video en France, vient de repousser sa date de diffusion.

Selon le site américain Deadline, si le tournage est terminé, c’est la phase de post-production qui se trouve actuellement ralentie par l’épidémie de coronavirus qui n’a pas épargné les États-Unis. On ne sait pas, à l’heure qu’il est, quand la série sera programmée. Si ce n’est que ce sera «plus tard dans l’année».

The Walking Dead: World Beyond is moving its premiere date from Sunday April 12th to later this year.





