La mini-série «Dans leur regard» sur Netflix visée par une plainte

La procureure Linda Fairstein, incarnée par Felicity Huffman dans la mini-série «Dans leur regard» mise en ligne en mai 2019 sur Netflix, a déposé plainte contre la plate-forme de streaming.

Elle estime avoir été victime de diffamation de la part d’Ava DuVernay, la créatrice et réalisatrice de cette série en quatre parties centrée sur l’affaire dite des «Cinq de Central Park», qui suit la condamnation de cinq jeunes afro-américains pour le viol et le meurtre d’un joggeuse en 1989, et qui seront tous acquittés des années plus tard après les aveux tardifs de l'auteur des faits.

«Dans la série, que les défendeurs ont marketé et promu comme une histoire vraie, les défendeurs dépeignent Mme Fairstein -en utilisant son vrai nom- comme une méchante raciste, au comportement contraire à l'éthique, déterminée à tout prix à mettre en prison des enfants de couleur innocents», précise la plainte selon le site américain Variety. La plate-forme de streaming n’a pas tardé à réagir en déclarant que «le procès frivole de Linda Fairstein n'a aucun mérite. Nous avons l'intention de vigoureusement défendre Dans leur regard, Ava DuVernay et Attica Locke, l'incroyable équipe à l'origine de cette série».