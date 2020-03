Les comptes Instagram à suivre pendant le confinement

Toutes les idées sont bonnes à prendre. Alors que les Français vivent confinés, Instagram est l'endroit idéal pour passer un bon moment, et faire passer le temps.

Confinés eux aussi, les artistes se mobilisent en masse, et on peut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.

L'autrice de BD Pénélope Bagieu ne pose pas les crayons. Elle a même lancé le #coronamaison pour inciter ses fans à dessiner leur appartement idéal pour être confiné. Et elle a la bonne idée de proposer des coloriages pour les enfants.

Toujours très actif, le dessinateur et scénariste Joann Sfar a lancé un défi aux élèves de son atelier Sfar pour qu'ils racontent le confinement en dessin. Une initiative très suivie.

Quant à Riad Sattouf, il multiplie comme à son habitude les petits crobards, avec son incroyable don pour l'observation. Fidèle à son style, il est capable de passer de la poésie la plus pure à la blague la plus cruelle en un trait.

POUR en prendre plein les oreilles

La chanteuse Chris a quant à elle promis de multiplier les concerts impromptus et les happenings sur son compte, à 18h. A surveiller.

Même promesse pour Angèle. La jeune Belge multiplie les stories actuellement, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Autre salle, autre ambiance avec Bob Sinclar. Tous les jours de 14h à 15h, le Français propose un DJ Set de son cru à ces fans en mode #quarantinetime et #Staysafe. Idéal pour s'ambiancer à l'heure de la sieste. A suivre, chaque soir, également, le live de Caroline de Maigret. Elle partage, chaque soir à 22H30, une live session intitulée «Stay the Funk home!», en compagnie de Victor Mechanick et de Yarol Poupaud.

Fabrice Luchini, lui, a carrément profité du confinement pour ouvrir son compte Insta. Au programme, pour le moment, des fables de La Fontaine, mais on compte sur l'artiste pour ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Pour bouger son corps

Direction le compte de la danseuse Fauve Hautot, qui fait quelques apparitions et invite sa communauté à apprendre des mouvements et à les partager.