Bonne nouvelle : l’intégrale de «Community» arrive le 1er avril sur Netflix

La série «Community» et l’intégralité de ses 6 saisons débarquent le 1er avril sur Netflix. Une excellente nouvelle en cette période de confinement en raison de l’épidémie de coronavirus.

Lancée en 2009 sur la chaîne américaine NBC, Community est une création de Dan Harmon, le co-créateur de la géniale série animée Rick & Morty, qui suit le quotidien d’un groupe d’étudiants dans un «community college», un établissement d’enseignement supérieur publique qui permet aux élèves d’obtenir un diplôme au bout de deux années d’étude. Ce qui fait la particularité de la sitcom sont ses nombreuses références à la culture populaire, les personnalités délirantes des personnages principaux, son inventivité dans la narration, et les situations complètement loufoques qu’elle dépeint.

Mieux encore, elle repose sur un casting absolument incroyable, avec notamment la présence au générique de Donald Glover (Atlanta), alias Childish Gambino, qui a vu sa carrière décoller grâce à ce rôle. On y retrouve également Alison Brie, qui apparaîtra ensuite dans Mad Men et plus récemment dans le rôle principal de la série GLOW sur Netflix. L’hilarant Ken Jeong – qui est notamment connu pour ses apparitions dans la saga Very Bad Trip – est également présent sous les traits d’un professeur d’espagnol absolument déjanté. Certains reconnaîtront également John Oliver – qui anime l’émission hebdomadaire Last Week Tonight sur HBO (et en France sur OCS) – sous les traits du professeur Ian Duncan (un second rôle).

Pour toutes ces raisons, Community s’est imposée comme un objet de culte auprès de ses nombreux fans. Ceux qui n’ont encore jamais eu la chance de découvrir cette série peuvent foncer tête baissée. C’est la certitude de passer un bon moment.