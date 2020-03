Confinés : la parodie de «Friends» qui cartonne sur Twitter

Depuis deux jours, une vidéo parodique sur le confinement reprenant le générique et des images de «Friends» cartonne sur Twitter.

Une utilisatrice du réseau social a eu l’idée de regrouper plusieurs extraits de la série où les personnages apparaissent souvent seuls, ou dans un contexte faisant écho à la situation de confinement vécue actuellement par les Français. Et ça sirote un verre, et ça regarde par la fenêtre, et ça joue au ping-pong tout seul… le clip se termine sur une note plus triste, avec la scène du décès de Nana, la grand-mère de Monica et Ross, à l’hôpital.

Ca a l'air bien, Friends en 2020 pic.twitter.com/5RfIgUpOq0 — Covid de la chaine ganesh2 (@Ganeshdeux) March 22, 2020

A noter que l’intégralité de la série «Friends» est actuellement disponible sur Netflix. Un bon moyen de passer le temps, et de s’offrir un peu de réconfort en compagnie des six new yorkais préférés du petit écran.