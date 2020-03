«Ensemble avec nos soignants» : grande soirée hommage aux personnels soignants ce mardi 24 mars sur France 2

Ce mardi 24 mars à 21h, France 2 proposera «Ensemble avec nos soignants», une soirée spéciale, en direct, destinée à soutenir les hôpitaux et l’ensemble des personnels soignants, mobilisés 24 heures sur 24 dans la lutte contre le coronavirus.

Organisée au Studio Gabriel, et produite par les équipes de DMLS TV et Réservoir Prod pour France Télévisions, avec le soutien de Radio France, cette émission de solidarité qui appellera aux dons, sera présentée par Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Samuel Etienne.

Elle s’articulera autour de prises de parole, de témoignages de soignants et de personnes touchées par le Covid-19, explique France TV qui annonce la participation de nombreux artistes, personnalités et anonymes, désireux d’apporter leur soutien aux professionnels de santé. Parmi les invités qui seront en vidéo depuis leur domicile, Ari Abittan, Gad Elmaleh, Joyce Jonathan, Clara Luciani, L’Artiste, Lara Fabian, Zazie, Julien Clerc, ou encore Claudio Capéo...

Une collecte de dons

France Télévisions, en collaboration avec Radio France et TV5 Monde, s'associe à la Fondation de France pour accompagner et mettre en oeuvre la collecte des dons du public.

France TV Publicité a enregistré plus d'un million d'euros de recettes publicitaires pour sa soirée «Ensemble avec nos soignants». Une somme qui sera intégralement reversée à la Fondation de France.

«Outre les appels aux dons de téléspectateurs pendant la soirée, le groupe a également commercialisé ‘deux écrans publicitaires solidaires exceptionnels’ auxquels ont souscrit une vingtaine d'annonceurs, permettant de collecter 1.062.000 euros nets hors taxes» fait savoir un communiqué.

Pour faire un don, cliquer ici.

A noter que TV5 Monde diffusera l'émission dans le monde entier.