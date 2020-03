Hommage à Uderzo : Deux films et un documentaire à regarder ce soir sur M6

Suite au décès d’Albert Urderzo, M6 bouscule sa programmation avec la diffusion de deux films – «Astérix : Le domaine des Dieux» et «Astérix et les Vikings» - suivis du documentaire «Uderzo, les ingrédients de la potion magique».

A noter que la demi-finale de Pékin Express : retour sur la route mythique sera diffusée ultérieurement. La soirée en hommage à Albert Uderzo débutera à 21h05 avec Astérix : Le domaine des Dieux, l’adaptation de la BD éponyme par Alexandre Astier et Louis Clichy, qui avait rencontré un grand succès lors de sa sortie en salles en 2014, et qui avait été adoubé par Uderzo en personne. Très ému d’apprendre la disparition du dessinateur, Alexandre Astier lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Merci, cher Albert, de nous avoir prêté vos précieux jouets pour qu’on s’amuse un peu avec, Louis et moi…





Bise à votre grande famille.



#Uderzo pic.twitter.com/WtNbCv7eVY — Alexandre Astier (@AAstierOff) March 24, 2020

A 22h35, les téléspectateurs ont rendez-vous avec Astérix et les Vikings, suivi à 23h55 du documentaire «Uderzo, les ingrédients de la potion magique», diffusé en octobre dernier à l’occasion des 60 ans d’Astérix, et qui propose un portrait riche du dessinateur ainsi que de nombreux témoignages de ses proches, notamment son épouse Ada Uderzo, Anne Goscinny, Salvatore Adamo, son ami, Cabu, un de ses plus grands admirateurs, mais aussi Yves Calvi ou encore Roger Carel, qui fut longtemps la voix d’Astérix dans les dessins animés («Astérix et le secret de la potion magique» a été le premier auquel il n’a pas participé).