«La Maison Lumni» : tout savoir sur les cours proposés sur les antennes de France TV

Depuis le 23 mars, France Télévisions mobilise ses antennes durant le confinement pour faire la classe aux enfants, du primaire au lycée, grâce à Lumni, sa nouvelle plateforme éducative.

Tous les programmes proposés sont en lien avec les programmes scolaires et identifiables par le visuel «Nation Apprenante», du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse.

Parmi cette offre - qui vient en complément des travaux scolaires transmis chaque jour à chaque élève par son ou ses enseignants habituels - « La Maison Lumni, l’émission ». En présence de professeurs, l'animateur Alex Goude «aborde de façon ludique chaque jour un point particulier», pour chaque niveau, du CE2 à la 5ème.

L'initiative est destinée «à ne pas prendre de retard sur le programme scolaire en matière de : Maths, Histoire-Géo et Sciences», explique France TV. Elle reprend à la fois des notions fondamentales étudiées en classe et propose en outre des activités ludo-éducatives pour apprendre en s’amusant. Elle est diffusée sur France 2 à 10h, sur France 5 à 11h, à 15h45 sur France 4, et à tout moment de la journée en replay sur france.tv et lumni.fr.

En plus des enseignants, des intervenants comme des professeurs de sports, des spécialistes de la méthodologie, des personnels de santé, des blogueurs, ou encore des YouTubeurs seront appelés à prodiguer des conseils. A l'instar de Marion et Sarah (Le Lab Mobile) qui proposent aux enfants «un atelier bricolage afin de fabriquer des objets uniques, utiles au quotidien, durables dans le temps, en utilisant des matériaux de récupération. De plus, Marvin de la team Magic Makers assure des initiations au codage en informatique».

France TV ajoute que l’équipe de la Maison Lumni est mobilisée afin de répondre aux questions que se posent les élèves dans cette période délicate de confinement et sur les programmes à approfondir, notions à éclaircir... Ces questions sont à poster sur les réseaux sociaux de Lumni via Twitter et Facebook.

A chaque niveau son émission

Voici les horaires de diffusion en fonction de l'âge des enfants :

9h - 10h sur France 4, La Maison Lumni, Primaire (CP - CE1) avec un retour sur les fondamentaux de la lecture et des mathématiques.

10h – 10h45 sur France 2, La Maison Lumni, l'émission, à destination des 8-12 ans.

11h – 11h45 sur France 5, La Maison Lumni, l'émission, à destination des 8-12 ans.

14h - 15h sur France 4, La Maison Lumni, Collège, pour aborder le français et les mathématiques.

15h - 15h45 sur France 4, La Maison Lumni, Lycée, avec une discipline par jour : Français, Maths, Histoire-Géo, Physique et SVT.

15h45 - 16h30 sur France 4, La Maison Lumni, l'émission, à destination des 8-12 ans.

le planning pour y voir plus clair