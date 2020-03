La star de la série «Candice Renoir», Cécile Bois révèle être guérie du coronavirus

Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce lundi 23 mars, la comédienne Cécile Bois a révélé avoir été contaminée par le coronavirus et avoir vaincu la maladie après deux semaines de lutte.

«Cela fait 17 jours que j'ai eu mes premiers symptômes (...) J’en suis sortie (…) Je fais partie de ces gens qui n’ont pas été recensés», a déclaré celle qui incarne Candice Renoir dans la série policière de France 2. «Je n’ai pas eu besoin d’aller à l’hôpital. J’ai été bien entourée, pas par un corps médical, mais par des gens aimants. La dernière semaine, qui correspondait à la dernière de mon confinement, n’a pas été drôle du tout. J’ai eu assez peur comme à chaque fois que, tout à coup, on essore vos poumons et que vous ne pouvez plus prendre l’air.»

L’occasion pour elle de rappeler l’importance de respecter le confinement : «Je connais une amie qui est médecin, Florence, et dont la fille est médecin dans les hôpitaux de Paris. Florence est en troisième ligne. Elle a contracté le coronavirus. Sa fille est en seconde ligne. Elle attend de le contracter incessamment sous peu. J'ai une autre amie qui est infirmière... le mot d'ordre est toujours le même, c'est de rester chez vous. Pas parce que vous allez mourir, on ne parle pas de dangerosité, on parle de contagion et elle est exponentielle. Plus il y a aura de gens contaminés, plus la probabilité de mortalité va augmenter. C'est la vérité, donc restez chez vous, soignez-vous bien, prenez souvent des nouvelles de vos amis, de votre famille, encore plus s'ils sont seuls et à bientôt dans une vie sans virus, plus celui-là en tout cas».