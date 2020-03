Canal+ : Comment regarder le premier épisode de la série «Validé» gratuitement ?

Canal+ continue sa politique de solidarité envers les Français confinés en rendant disponible gratuitement le premier épisode de la série événement sur le monde du rap, «Validé», via Dailymotion.

Création originale de Canal+ déclinée en 10 épisodes de 30 minutes, et pilotée par Franck Gastambide, «Validé» a été lancé en exclusivité, le 20 mars dernier, sur Canal+Séries et la plate-forme de streaming myCANAL. La chaîne cryptée, soucieuse de proposer des contenus accessibles au plus grand nombre pendant la période de confinement, a eu la bonne idée de mettre à disposition le premier épisode gratuitement sur Dailymotion (que vous trouverez ci-dessous).

L’histoire suit Apache, un dealer sans envergure et aspirant rappeur qui rêve de percer dans le monde du rap. Deux de ses amis d’enfance l’aide dans son entreprise. La joie est palpable quand une star du milieu lui permet d’être «validé» aux yeux de la communauté. Mais les choses ne vont pas cesser de se compliquer à mesure que sa notoriété progresse.

Le programme a en tout cas déjà rencontré son public, bien au-delà du cercle des fans de hip-hop, puisque la série a enregistré le record absolu de streamings sur myCANAL en 5 jours, avec plus de 6 millions de visionnages sur cette période, comme le soulignait son createur Franck Gastambide sur Twitter.

Pour rappel, Canal+ est accessible en clair jusqu’au 31 mars sur toutes les box Internet, et les abonnés ont accès aux chaînes cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires sans contrepartie. La chaîne cryptée proposera également un marathon Le Bureau des Légendes du 28 au 31 mars visible, là aussi, gratuitement, sur Canal+ (cliquez ici pour en savoir plus).