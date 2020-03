Comment voyager partout dans le monde depuis son canapé malgré le confinement

Alors que le confinement est la règle, il est possible de voyager de chez soi. Certes ces escapades ne remplaceront pas un vrai voyage, mais elles permettront de s'offrir de belle visites à domicile, et pourquoi pas nourrir ses prochaines envies de voyages.

Visites virtuelles, podcast, photos de voyage primés et même jeux pour enfants, les moyens pour découvrir un pays depuis son domicile ne manquent finalement pas.

Des visites virtuelles et une plongée dans les collections des plus grands musées Du monde

Chaque voyage réserve son lot de visites incontournables, et les musées à la réputation internationale figurent évidemment dans la To do list des voyageurs aguerris. Le MOMA à New york, le musée Munch à Oslo, le British museum à Londres, le Guggenheim de Bilbao… ces établissements et leurs collections sont à découvrir grâce à Google Arts & Culture. Plus de 1000 musées dispersés partout sur la planète, des Etats-Unis au Japon en passant par tous les grands musées européens y sont référencés et ils sont nombreux à proposer des visites virtuelles.

Des podcasts immersifs pour découvrir une ville grâce à l’un de ses habitants

Tout le monde s’accorde à dire que les meilleurs conseils de voyages viennent des locaux. C’est pourquoi Bynativ, la communauté d’agences de voyage locale a eu l’idée de lancer en janvier 2019 une série de podcast baptisée « Raconte-moi ta ville ». Animé par Emma, chacun de ses podcast part à la découverte d’une ville racontée par un invité (expatriés ou natifs) qui la connaît sur le bout des doigts. San Francisco, La Havane, Athènes, Oslo, Reykjavik, Bogota, Hanoï se dévoilent à travers leurs mots entre vie sur place, habitudes culturelles, et ce qui fait la spécificité de chacune de ces destinations. Les sites naturels les plus impressionnants vus à 360°

Bryce Canyon aux Etat-Unis, Petra en Jordanie, Venise en Italie, les chutes Victoria au Zimbabwe, les aurores boréales norvégiennes, les icebergs du Groenland, la grande barrière de corail australienne… le site AirPano propose de découvrir des centaines de paysages emblématiques grâce à une pléiade de vidéos, offrant une vue à 360° sur ces merveilles, mais aussi de superbes photographies. L’occasion également de découvrir quelques villes incontournables (Tokyo, Dubaï, Shanghai…) et pourquoi pas de trouver l’inspiration pour planifier ses prochaines escapades.

Les plus belles photoGRAPHIES de voyage

Chaque année depuis 2011, le travel photography Awards, prix international qui a la particularité d’être ouvert à toutes les tranches d’âges (14 et moins, entre 15 et 18 ans, au-delà) récompense les plus belles photographies de voyages. Des clichés qui, entre culture, paysage, photographies animalières et reportages, témoignent de toute la diversité de cet art. Les photographies des lauréats sont à retrouver sur le site Travel photographer of the year pour un voyage artistique en images.

Un jeu des sept familles pour découvrir l’Europe en s’amusant

Crédit : Capture d'écran Unjourunjeu.com

A défaut d’avoir pu ouvrir ses portes, le salon mondial du tourisme propose sur son site, en partenariat avec unjourunjeu.com, de découvrir l’Europe en s’amusant. A télécharger gratuitement et à imprimer chez soi, ce jeu de sept familles, qui en compte huit en réalité, permet de découvrir le nom des habitants, le drapeau, la carte, le monument, l’animal emblématique et le symbole, de huit pays d’Europe - enfin presque, puisque outre l’Italie, la l’Allemagne ou encore la Belgique, le Royaume-Unis fait encore partie du jeu. Instructif et ludique pour occuper intelligemment les journées.