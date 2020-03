«Koh-Lanta» : la réunification sera exceptionnellement diffusée en deux temps

L’épisode 5 de «Koh-Lanta, l’île des héros» a été divisé en deux parties qui seront diffusées les vendredis 27 mars et 3 avril.

Annulation du match France-Ukraine oblige, TF1 avait décidé d’avancer la diffusion de «Koh-Lanta» d’une semaine en proposant l’épisode 5 dès le 27 mars.

Mais afin de poursuivre sa diffusion sur le même rythme, la chaîne a finalement décidé à la dernière minute de couper l'épisode en deux, comme le rapporte Télé-Loisirs. La réunification de cette édition sera donc dévoilée en deux temps, à une semaine d’intervalle.

Le 23 mars, l’émission durera une heure et quinze minutes au lieu des deux heures habituelles en terminant vers 22h20 et sera suivie de «Vendredi tout est permis». «Les téléspectateurs pourront suivre l'épreuve de confort ainsi que le redoutable duel des ambassadeurs. Un duel, qui se déroulera pour la première fois dans l'histoire du jeu à quatre avec un anonyme et un héros dans chaque équipe. A la fin de cette épreuve, un candidat quittera définitivement l’aventure» explique Télé-Loisirs.

Le 3 avril, les téléspectateurs auront cette fois rendez-vous avec l'épreuve d'immunité et le conseil, et l'émission durera une nouvelle fois seulement une heure et quinze minutes.

Pour mémoire l'édition 2020 du jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart est diffusée depuis le 21 février dernier. Elle met en compétition quatorze anonymes et cinq candidats déjà aperçus les années précédentes.

A noter que le confinement lié à la lutte contre le coronavirus a mis à l’arrêt les tournages, et contraint les chaînes à «économiser» leurs émissions, soit en retardant leur diffusion, soit en les scindant pour les proposer sur deux dates au lieu d'une. Toujours sur TF1, «The Voice» a déjà, ce samedi 21 mars, été elle aussi tronquée pour allonger au maximum sa période de diffusion. Un sort que devraient connaître les autres épisodes déjà enregistrés du show musical. Les lives, prévus initialement pour commencer le 11 avril, devront en effet attendre la fin du confinement pour démarrer.