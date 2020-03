The Walking Dead : la diffusion du dernier épisode de la saison 10 repoussée à cause du coronavirus

L’épidémie de coronavirus aux États-Unis empêchant la post-production du dernier épisode de la saison 10 de «The Walking Dead», celui-ci ne sera pas diffusé le 12 avril, a annoncé la chaîne américaine AMC.

Le 15e épisode, programmé pour le 5 avril prochain, sera donc le dernier de la série pour le moment. Le final de ce dixième chapitre sera diffusé «plus tard dans l’année», précise la chaîne sur Twitter.

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/DDkVd63ThU

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 24, 2020