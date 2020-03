Apple TV+ dévoile la bande annonce de «Defending Jacob», sa nouvelle série avec Chris Evans

Chris Evans laisse son costume de Captain America aux vestiaires dans la bande annonce de «Defendig Jacob», la nouvelle série de la plate-forme Apple TV+, attendue le 24 avril prochain.

Adaptation du roman éponyme de William Landay, Defending Jacob se présente comme un thriller judiciaire particulièrement sombre dans lequel Chris Evans incarne Andy Barber, substitut du procureur de l’État du Massachussets, qui voit son fils, Jacob, être accusé du meurtre d’un de ses camarades. L’adolescent assure à ses parents être innocent. Pourtant, le dossier contient des preuves attestant de sa présence sur les lieux du crime, faisant de lui le suspect numéro 1.

Andy et sa femme Laurie décident de faire bloc derrière leur fils, et de le soutenir dans cette épreuve. La famille doit également endurer le climat hostile qui ne fait que grandir autour d’eux. Une question hante toutefois les deux parents : et si Jacob avait réellement commis ce crime ? (bande annonce disponible uniquement en anglais, ndlr).

Attendue pour le 24 avril prochain sur la plate-forme Apple TV+, Defending Jacob repose sur un solide casting, notamment Chris Evans, Michelle Dockery, Pablo Schreiber ou encore J.K. Simmons. La série s’annonce sombre et intense. On a hâte d’en découvrir plus.