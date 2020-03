Avec le «Sofa festival», suivez les artistes, de Souchon à Capuçon, en direct depuis votre canapé

Le Sofa festival, organisé avec des artistes jouant à leur domicile, propose dès ce jeudi 26 mars une série de concerts interactifs à regarder de chez soi, confortablement confiné.

C'est le label Warner Music, qui est à l'origine de l'événement, avec l'aide de ses artistes sous contrat. Une belle idée et une opportunité pour tous ceux qui avaient déjà fait une croix sur les festivals et rassemblements musicaux que le printemps nous promettait. Dès ce jeudi, les adeptes de sessions live pourront profiter devant leur écran de ce festival inédit et gratuit. Il se poursuivra ce vendredi 27, avant une coupure qui sera suivie d'une nouvelle session les jeudi 2, le vendredi 3 et enfin le jeudi 9.

En l'état, la liste des participants, qui s'arrangeront comme ils peuvent pour transformer leur habitation en scène live, est alléchante et… éclectique : Alain Souchon, Keen'V, Gautier Capuçon, Christophe Maé, Hollysiz, Lenni Kim, Tessa B, les soeurs Berthollet… tous les styles sont conviés.

D'une simplicité à toute épreuve, l'accès à ces concerts se fait directement sur la page d'accueil du festival par ce lien, et on peut voir en un coup d'œil le programme de la journée. Les lives seront réalisés entre 15h et 20h, relayés sur les réseaux sociaux, avec, pour chaque artiste, environ 30 minutes de musique.

WMF organise le SOFA Festival en partenariat avec @Fnac et @songkick les 26&27 mars et 2&3 avril 2020 ! https://t.co/YT2BSFyvLA



Une collecte est organisée pour les aides-soignants de la fondation des hôpitaux de Paris-hôpitaux de France directement sur notre site pic.twitter.com/31rFKB3FJs — Warner Music France (@WarnerMusicFR) March 24, 2020

Pour briser un peu le sentiment d'éloignement et de solitude dûs au confinement, chaque session sera suivie d'un quart d'heure de questions/réponses avec les internautes. Suivront ensuite les «Sessions Live House Party», avec des DJs sets d'une heure, idéales pour se dégourdir après une journée de télétravail.