Une bande annonce pour «Solar Opposites», la nouvelle série animée du co-créateur de «Rick & Morty»

La plate-forme de streaming américaine Hulu vient de dévoiler la première bande annonce de «Solar Opposites», la nouvelle série animée de Justin Roiland, un des co-créateurs de «Rick & Morty».

Ce dernier peut également compter sur la présence du scénariste Mike McMahan, lui aussi connu pour son travail sur la série à succès de la chaîne Adult Swim. Les fans de Rick & Morty ne manqueront pas de pointer certaines similitudes – à commencer par l’ambiance générale qui s’en dégage – entre les deux séries animées à la seule vue de la bande annonce (disponible uniquement en anglais).

Solar Opposites sera centrée sur l’histoire de quatre aliens qui ont échappé à l’explosion de leur planète pour trouver refuge sur Terre, dans une ville de banlieue américaine. Ils sont partagés au sujet de leur vie parmi les humains, ne sachant pas si c’est la meilleure chose qui leur soit arrivée, ou le contraire. Leur seule mission sur la planète bleue : protéger, quoiqu’il en coûte, Pupa, un superordinateur organique qui, un jour, atteindra sa taille adulte et sera capable de modifier toute forme de vie sur Terre. La série est attendue pour le 8 mai sur Hulu.

Deux saisons de 8 épisodes ont déjà été commandées. Aucun diffuseur en France n’est connu pour le moment, mais la plate-forme Hulu étant la propriété de Disney, elle pourrait se retrouver sur la plate-forme de streaming Disney+. Affaire à suivre.

Time to learn the rules of Earth... and massively screw them up. #SolarOpposites lands May 8, only on Hulu. pic.twitter.com/Norn0AfhLY

— Hulu (@hulu) March 25, 2020