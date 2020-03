Confinement : 5 séries cultes à (re)voir sur Netflix

Pour freiner la propagation du coronavirus, la population est actuellement appelée à rester chez elle. L’occasion pour les fans de séries de prendre le temps de (re)voir des grands classiques du petit écran. Parmi ceux proposés sur Netflix, voici cinq valeurs sûres.

Breaking Bad

Le bijou du showrunner Vince Gilligan raconte les aventures barrées d'un prof de chimie sans histoires, atteint d’un cancer, qui devient un dangereux trafiquant de drogue.

Année de création : 2007

Nombre de saisons : 5

Mad Men

Avec ses élégantes images léchées, la série de Matthew Weiner suit le quotidien, entre petites futilités et grandes tragédies, des employés d’une agence de publicité des années 1960.

Année de création : 2006

Nombre de saisons : 7

Friends

LA sitcom des sitcoms, celle qu'on a beau avoir vue mille fois et qu'on aime toujours à la folie. Sa bande de trentenaires new-yorkais nous réchauffe le cœur, à coups de situations hilarantes et d'amitié indéfectible.

Année de création : 1993

Nombre de saisons : 10

Il était une fois… La vie

Enorme madeleine de Proust pour les plus de 30 ans, et énorme ressource pédagogique pour leurs enfants. Restaurée en 2016 et disponible depuis 2019 sur Netflix, la série réalisée par Albert Barillé explique le fonctionnement du corps humain.

Année de création : 1986

Nombre de saisons : 1

Monty Python’s Flying Circus

Avant que leurs films ne deviennent connus, les Monty Python enchaînaient les gags sur la BBC. Pour les amoureux d'humour absurde et noir.

Année de création : 1969

Nombre de saisons : 4