Confinement : 5 séries cultes à (re)voir sur OCS

Pour freiner la propagation du coronavirus, la population est actuellement appelée à rester chez elle. L’occasion pour les fans de séries de prendre le temps de (re)voir des grands classiques du petit écran. Parmi ceux proposés par la plateforme d'OCS, voici cinq valeurs sûres.

The Leftovers

Créée par le créateur de «Lost», «The Leftovers» de Damon Lindelof, d’après un livre de Tom Perrota, a dévoilé un univers lynchéen où 2% de la population a subitement disparu. Un triste monde au bord du chaos propice à explorer les thèmes du deuil mais aussi l’apocalypse, les mondes parallèles, la religion…

Année de création : 2013

Nombre de saisons : 3

Veep

Récompensé par 17 Emmy Awards, le show branché sur 1000 volts emmené par l'impayable Julia-Louis Dreyfus pose un regard acéré sur les arcanes de la vie politique américaine, dans une veine acido-comique terriblement addictive.

Année de création : 2011

Nombre de saisons : 7

Girls

Proclamée par la chaîne américaine HBO comme la série «la plus représentative des femmes de la génération Y», elle suit les aventures d’Hannah Horvath - une jeune femme qui galère à New York pour devenir écrivaine, interprétée par Lena Dunham, la créatrice du show - et sa bande d’amies.

Année de création : 2011

Nombre de saisons : 6

Band of brothers

Produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, cette série reconstitue le quotidien de soldats américains confrontés à la barbarie de la guerre en Normandie en juin 1944.

Année de création : 2000

Nombre de saisons : 1

Game of Thrones

Des paysages et des effets spéciaux à couper le souffle, des méchants très très méchants, des morts violentes en veux-tu-en-voilà, du sexe, et quelques-uns des rôles féminins les plus puissants jamais vus à la télé : Game of Thrones est LA série des années 2010.

Année de création : 2010

Nombre de saisons : 8