Coronavirus : La chaîne américaine AMC avance la diffusion de la saison 3 de «Killing Eve»

Initialement prévue pour un lancement le 26 avril prochain aux États-Unis, la diffusion de la saison 3 de «Killing Eve» vient d’être avancée de deux semaines par la chaîne AMC.

Les téléspectateurs américains pourront découvrir le premier des huit épisodes de ce troisième chapitre dès le 12 avril. «Nous savons à quel point cette série est appréciée et à quel point les gens ont besoin de contenus de qualité en cette période», a déclaré Sarah Barnett, présidente du pôle divertissement du groupe AMC. «Cette saison de Killing Eve plonge profondément dans la psychologie des personnages, et avec des comédiennes telles que Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw, le résultat final est impressionnant. Nous étions impatients de la montrer aux fans», poursuit-elle, selon le site américain Deadline.

En France, la série est diffusée sur Canal+. La chaîne n’a pas encore confirmé son intention d’avancer la diffusion de la saison 3 sur son antenne suite à cette décision d’AMC. L’intégralité des saisons 1 et 2 est accessible sur la plateforme myCANAL.