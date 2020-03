Coronavirus : Netflix renonce à donner une saison 2 à la série «Messiah»

La série «Messiah» n’aura pas de saison 2. En raison de l’épidémie de coronavirus, Netflix a décidé de mettre un terme à la fiction avec Tomer Sisley.

L’acteur a partagé la triste nouvelle avec ses fans via son Instagram, expliquant que la série devait débuter son tournage à Rome, en Italie, cet été. Mais l’épidémie de coronavirus vient de contraindre Netflix à annuler la série pour des raisons financières.

«Les temps sont dingues et nous empêchent de la tourner cet été. Elle n'existera donc malheureusement pas et nous en sommes tous extrêmement peinés», écrit le comédien. «Cette série originale n’a laissé personne indifférent, moi le premier, et j’y ai pris un plaisir immense. Aviram (son personnage, ndlr) restera longtemps avec moi. Je vous promets d’autres projets au moins aussi intenses dès que nous serons sortis de cette situation mondiale dramatique», poursuit-il.

Lancée sur la plate-forme de streaming le 1er janvier dernier, Messiah avait provoqué une vague d’indignation au moment de sa mise en ligne. Mais la qualité du scénario, et du casting réuni à l’écran, avait rapidement imposé la série comme une des belles surprises du début de l’année 2020. Au final, les téléspectateurs ne sauront jamais si Al-Massih – incarné avec brio par Mehdi Dehbi – était un faux prophète, ou le vrai sauveur de l’Humanité.