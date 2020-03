Netflix dévoile la bande annonce de sa téléréalité «The Circle Game»

Après un lancement aux États-Unis, au Royaume Uni, et au Brésil, l’émission de téléréalité «The Circle Game» débarquera en France le 9 avril prochain sur Netflix. La plate-forme vient de dévoiler la bande annonce de la version française.

Le concept est simple : huit candidats de tous âges (un duo de grand-mères participent à la version française) vont vivre pendant plusieurs semaines dans le même immeuble, mais dans des appartements séparés. Ils pourront toutefois échanger les uns avec les autres grâce à The Circle, un réseau social à commande vocale. Leur objectif est de devenir la personne la plus populaire de l’émission. Pour cela, ils doivent se créer un profil en utilisant leur vraie identité, ou en se créant une personnalité complètement fictive. Les autres ne voient que les photos et les informations publiées par leurs concurrents.

Régulièrement, ils seront amenés à se classer en fonction de leurs préférences. Les mieux notés obtiendront le statut d’«influenceurs», et auront le pouvoir de «bloquer» un candidat de leur choix. La personne pourra alors être éliminée, et sera ensuite remplacée. Mais avant de partir, elle pourra rendre visite au candidat de son choix. Celui qui parviendra à devenir le plus populaire à l’issue du programme remportera la somme de 100.000€.