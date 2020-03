«Home before dark» : l'histoire vraie d'Hilde, 9 ans et journaliste talentueuse

AppleTV+ entamera la diffusion de «Home Before Dark» ce vendredi 3 avril.

«Home Before Dark» est un drame inspiré de la vie et des écrits d’une authentique jeune journaliste d’investigation américaine de 9 ans, Hilde Lysiak.

Initiée au travail journalistique par son père, qui a notamment travaillé au New York Daily News, elle a publié Orange Street News, à Selingrove en Pennsylvannie, entre 2014 et 2019. Un journal local dont la parution se poursuit depuis à Patagonia, en Arizona.

Elle est la plus jeune membre de la société professionnelle des journalistes. Elle a déclaré en 2015 au Columbia Journalism Review que résoudre un crime est comme réaliser un puzzle géant. «Enquêter sur des crimes est le meilleur job du monde (...) Plutôt que d’écrire pour un autre journal, je préférais travailler pour le mien».

Ecrite par Russel Friend et Garrett Lerner, et produite et réalisée par Jon M. Chu, la série «Home before dark» suit une jeune fille prénommée Hilde (interprétée par Brooklynn Prince) qui déménage de Brooklyn pour aller vivre dans la petite ville où a grandi son père. Là-bas, elle enquête sur des secrets que tous les habitants, dont son propre père, journaliste lui aussi, espéraient bien ne jamais voir déterrés…

Dana Fox et Dara Resnik officient en tant que showrunners. Dans la peau de l’héroïne intrépide, Brooklynn Prince («The Florida Project») donne la réplique à Jim Sturgess («Las Vegas 21»), Abby Miller («Justified») et Louis Herthum («Arabesque», «Westworld»).

La série compte dix épisodes. AppleTV+ dévoilera les trois premiers le 3 avril, puis poursuivra avec un nouvel épisode tous les vendredis.