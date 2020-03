«Trying» : la bande-annonce de la série d'AppleTV+

AppleTV+ a dévoilé la bande-annonce de «Trying», série anglaise qui sera diffusée à partir du 1er mai.

Cette nouvelle comédie, avec Rafe Spall et Esther Smith, traite du passage à l’âge adulte, quand sonne l’heure de se poser avec l’être aimé.

C’est l’étape qui attend Nikki et Jason. Le couple aurait tout pour être heureux, si leur voeu le plus cher s’accomplissait. Tout ce que veulent Jason et Nikki c’est avoir un bébé. Mais c’est la seule chose qu’ils ne peuvent pas avoir…

«Comment vont-ils remplir les cinquante prochaines années s’ils ne peuvent pas fonder une famille ? Après avoir écarté toutes les autres options, Nikki et Jason décident d'adopter et sont confrontés à un monde de nouveaux défis perturbants. Avec leurs amis dysfonctionnels, leurs familles envahissantes et leurs vies chaotiques, seront-ils jugés aptes à l'adoption ?»

Les huit épisodes de cette série britannique écrite par Andy Wolton et réalisée par Jim O’Hanlon («Catastrophe», «The Punisher») seront tous mis en ligne dès le 1er mai.